Наталья Сергунина: Туры и маршруты ко Дню Победы появились на сервисе Russpass

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На цифровом сервисе Russpass появилась подборка тематических туров и маршрутов по России ко Дню Победы. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на портале создали специальный раздел, где собрали 50 готовых маршрутов из разных регионов России.

— Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьей и друзьями. Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов — все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы, — отметила Наталья Сергунина.

Жителям и гостям столицы предложили посетить Музей Победы, обелиск «Москва — город-герой», мемориал «Могила Неизвестного Солдата» и другие объекты, которые посвящены битве за город.

В Санкт-Петербурге туристам советуют зайти в музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» и узнать об истории блокады. Маршруты по Севастополю посвятили битве за город, а путешествие по Волгограду предлагается начать с историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

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