Токсический эффект: врач рассказал, чем энергетики опасны для подростков

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Энергетические напитки пагубно влияют на здоровье детей и подростков из-за высокого содержания кофеина. Его допустимую норму потребления легко превысить, так как масса тела молодого организма невелика. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, производители энергетиков зачастую пытаются скрыть реальное количество кофеина, содержащееся в напитке.

— В составе энергетиков часто указаны и кофеин, и экстракт гуараны, но по факту это одно и то же. Таким образом, 250 мг обоих ингредиентов составляют уже 500 мг кофеина. Эта доза условно считается нетоксичной, но стоит понимать, что можно выпить максимум одну банку энергетика в сутки, — разъяснил врач.

В случае превышения максимально возможного показателя возможен токсический эффект, предупредил эксперт. Нельзя злоупотреблять кофеином, несмотря на то что он является пищевым ингредиентом, напомнил он.

Вторая проблема, по словам Водовозова, касается популярного способа употребления энергетиков в сочетании со спиртными напитками. Дело в том, что энергетические напитки сглаживают признаки проявления алкогольного опьянения.

— Это очень коварная история: кофеин немного маскирует опьянение, и человек продолжает выпивать. Через некоторое время, когда эффект кофеина заканчивается, возникает риск потерять сознание, — заметил Водовозов.

Некоторые и вовсе усугубляют ситуацию, употребляя энергетики с целью избавиться от похмелья, сообщает врач. По его словам, не стоит пытаться сгладить подобную симптоматику при помощи энергетических напитков.

Безопасных аналогов, способных заменить энергетики, не существует, добавил Водовозов. Также пристрастие к таким напиткам не говорит о недостатке в организме каких-либо веществ, заключил он.

Ранее в СМИ рассказали об инициативе запретить продажу энергетиков для несовершеннолетних. Она была выдвинута уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, основателем Национального родительского комитета Ириной Волынец.

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