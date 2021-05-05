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«Скучаем только сильнее»: Долина с семьей посетила могилу Началовой
Фото: Вечерняя Москва

«Скучаем только сильнее»: Долина с семьей посетила могилу Началовой

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Лариса Долина с дочерью и внучкой пришли на могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище. Дочь Долиной и сама исполнительница хорошо дружили с Началовой при ее жизни. Народная артистка даже стала крестной мамой Веры, дочери Началовой. Также артистки часто пели вместе.

— Cкучаем только сильнее... И не думайте даже писать «зачем выкладывать» или «надоели». Коли так — пройдите молча, так как я знаю, что мы все делаем так, как хотела бы Кися, — подписала фотографию в своем Instagram-аккаунте дочь Долиной Ангелина.

Поклонники Долиной выразили искренние соболезнования артистке по поводу потери такого близкого человека. Многие из них отметили, что Началова умерла совсем молодой: «Как жаль, молодая, талантливая и красивая девочка так рано ушла»; «Светлая память светлой девочке! Слушаю песни и наслаждаюсь. Талантливая, красивая, удивительно одаренная Юлечка!»; «Держитесь, мои милые девочки».

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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семьяЛариса ДолинаЮлия Началова
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