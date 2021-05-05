«Я бы слила с потрохами»: психолог Степанова резко высказалась о скандале с Прокловой

Фото: instagram/elproklova

Психолог Вероника Степанова резко высказалась о конфликте с актрисой Еленой Прокловой, которая ранее призналась в домогательствах по отношению к ней со стороны известного актера. Степанова заявила, что нужно было обязательно назвать фамилию человека, который ее изнасиловал.

— По ходу это Табаков был, зря Проклова удерживает все это. Ну что, тебе три дня, может, жить осталось. Я бы его слила с потрохами. Гениальные люди необязательно абсолютно идеальные, светлые и божественные. У них часто бывает перверсия, — заявила психолог.

Степанова отметила, что нельзя прикрывать насильника, и осудила тех, кто критиковал Проклову после признания.

— Такое бывает! То, что Табаков гениален, не значит, что он не любил маленьких девочек! Снимите розовые очки — увидите реальность. На тот момент в советские времена Табаков был звездой, неприкосновенным, его нельзя было засудить, привлечь, — отметила Степанова на своем YouTube-канале.

Она напомнила, что Табаков женился на молодой Марине Зудиной, с которой встретился, когда той было 16 лет. При этом Степанова отметила, что точно не знает, о каком именно актере говорила Проклова, но предположила, что это был именно Табаков.

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