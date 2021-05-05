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6 мая православные христиане вспоминают преподобного Георгия Победоносца. В народном месяцеслове эту дату называли Егорьевым или Юрьевым днем. В этот день запрещалось грубить пастухам и отказывать им в просьбах, считалось, что они являются помощниками Георгия Победоносца.

В этот день нельзя было ходить по росе, чтобы не получить кожные заболевания. Считается, что росой нужно умываться, так можно сохранить красоту и здоровье.

Женщинам в этот день нельзя было стричься и расчесывать волосы. Наши предки верили, что 6 мая их можно повредить так, что восстанавливать придется год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 6 мая, в День Георгия Победоносца

Приметы погоды гласили, что если в этот день тепло, то лето скоро придет, если вещи после стирки за ночь успевают высохнуть на улице, значит, можно высаживать огурцы, а если дует северный ветер, то осенью будут ранние заморозки.

30 лет назад появилась авиационная пилотажная группа «Стрижи». Она входит в состав 237-го гвардейского Проскуровского Краснознаменного орденов Кутузова и Александра Невского Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации И. Н. Кожедуба.

27 лет назад прошло торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.

В этот день родились летчик Николай Гастелло, актеры Владимир Этуш, Александр Белявский и Джордж Клуни, продюсер Максим Фадеев.

Именины отмечают Александра, Софья, Валерия, Валерий, Георгий.

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