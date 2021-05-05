Нож в спину: на востоке Москвы застолье закончилось дракой

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Россия, Москва, Лухмановская улица Карта всех событий

Мужчина получил ножевое ранение в результате драки на востоке столицы. Об этом в среду, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Инцидент произошел 4 мая на улице Лухмановской. Приехавшие по адресу силовики обнаружили в квартире пострадавшего с ножевым ранением в поясничной области. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

В этой же квартире полицейские задержали предполагаемого подозреваемого. По данному факту проводится проверка. Предполагается, что до драки мужчины распивали спиртные напитки.

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