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Мужчину ограбили и чуть не проломили ему голову на северо-востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Мужчину ограбили и чуть не проломили ему голову на северо-востоке Москвы

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Москва, улица Бажова, 15к1 Карта всех событий

На северо-востоке столицы на лестничной клетке мужчину ограбили и чуть не проломили ему голову. Об этом в среду, 5 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Инцидент произошел 4 мая на улице Бажова, дом 15. Двое неизвестных напали на мужчину на лестничной клетке. В ходе конфликта потерпевшего ограбили и чуть не проломили ему голову. Злоумышленники украли у последнего телефон, наушники и банковскую карту, с которой впоследствии похитили денежные средства.

Позже силовики задержали двоих подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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