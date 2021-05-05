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Полуторагодовалый ребенок умер после прогулки с родственником на северо-востоке столицы
Фото: moscow.sledcom.ru

Полуторагодовалый ребенок умер после прогулки с родственником на северо-востоке столицы

Анастасия Прохорова

Происшествия
Палехская улицаКарта всех событий

Столичные следователи устанавливают причину смерти полуторагодовалого малыша, который умер в результате полученных травм при падении на прогулке на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя московского ГСУ СК Юлия Иванова в среду, 5 мая.

Инцидент произошел на улице Палехской. Полуторагодовалый мальчик упал и получил тупую травму живота. Мальчик был госпитализирован в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». После получения необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза.

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