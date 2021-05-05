Безработный мужчина с пистолетом устроил конфликт в столичном торговом центре

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Россия, Москва, Северный административный округ, Хорошёвский район Карта всех событий

Вооруженный хулиган устроил конфликт в торговом центре на севере Москвы. Об этом в среду, 5 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в одном из торговых центров на севере столицы. Лейтенант полиции Дмитрий Ларин прибыл на место для разрешения спора между арендодателями площадей. Однако неожиданно к нему обратилась женщина и сообщила, что в фойе магазина происходит конфликт и один из участников имеет при себе оружие.

Силовик пришел на помощь и, применив физическую силу, обезвредил вооруженного злоумышленника. Задержанным оказался безработный местный мужчина. Документов на право ношения травматического пистолета у владельца не было. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

За проявленную храбрость, участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы лейтенант полиции Дмитрий Ларин был представлен к государственной награде.

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