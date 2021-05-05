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День акушерки: уникальные истории из российских роддомов
Фото: pixabay.com

День акушерки: уникальные истории из российских роддомов

Елена Фролова

Общество

Более 1,5 тысячи акушерок и столько же акушеров-гинекологов работают на территории Московской области. Об этом в Международный день акушерки, который отмечается 5 мая, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В среднем за сутки в перинатальных центрах рожают около 25 женщин, а в медицинских учреждениях второго уровня — десять. На данный момент в Подмосковье работает целая сеть учреждений родовспоможения, действуют семь перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, где оказывается медицинская помощь самого высокого уровня.

В регионе также оказывается помощь малышам, рожденным с экстремально низкой массой тела, отмечает РИАМО. Вместе с тем на территории области работают 30 акушерских стационаров, в том числе 21 роддом второго уровня.

Акушерство является одной из очень важных областей здравоохранения. Роженицам помогали с древних времен. Информацию о первых повитухах можно найти в египетских, вавилонских и ассирийских клинописных табличках. На Руси рожать женщинам помогали повивальные бабки. Они использовали приемы из народной медицины, зачитывали заговоры и морально поддерживали рожениц.

Современные акушерки являются очень востребованными. Чаще всего роды проходят спокойно, однако бывают нестандартные ситуации, проверяющие акушерок на прочность, отмечает Nation News.

Например, 15 января этого года в Волгоградском перинатальном центре женщина родила четырех мальчиков. В родильном зале собрались практически все медицинские специалисты. Детей у роженицы принимали порядка 30 работников медицины.

В 2017 году в Приморье женщина стала мамой сразу пятерых деток. Такое количество малышей стало сюрпризом не только для мамы, но и для врачей. Дело в том, что аппаратура не смогла определить точное число детей из-за расположения малюток в животе. Акушерки, которые принимали роды, окрестили роженицу мамой «футбольной команды».

А вот в 2004 году жительница Азербайджана родила шестерых малышей — трех дочек и троих сыновей.

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