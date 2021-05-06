Боярская предстала перед поклонниками со стрижкой каре

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует с непривычной для себя прической — коротким и объемным каре.

Внимательные поклонники догадались, что артистка перевоплотилась в Катерину Ивановну — героиню произведения «Братья Карамазовы», которую Боярская играет на театральной сцене.

На снимке Боярская позирует с театральным художником Эдуардом Кочергиным, педагогом по актерскому мастерству Вениамином Фильштинским и коллегами по спектаклю.

Ранее Козловский рассказал подробности студенческого романа с актрисой Боярской.

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