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Боярская предстала перед поклонниками со стрижкой каре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Боярская предстала перед поклонниками со стрижкой каре

Полина Долганова

Звезды

Актриса Елизавета Боярская опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует с непривычной для себя прической — коротким и объемным каре.

Внимательные поклонники догадались, что артистка перевоплотилась в Катерину Ивановну — героиню произведения «Братья Карамазовы», которую Боярская играет на театральной сцене.

На снимке Боярская позирует с театральным художником Эдуардом Кочергиным, педагогом по актерскому мастерству Вениамином Фильштинским и коллегами по спектаклю.

Ранее Козловский рассказал подробности студенческого романа с актрисой Боярской.

Читайте также: «Удивительная пара!»: Елизавета Боярская опубликовала стильное фото с супругом

прическаЕлизавета Боярскаяактриса
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