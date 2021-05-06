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МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Чукотским морем
Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Чукотским морем

Полина Долганова

Внешняя политика

Российский истребитель МиГ-31 поднимался над Чукотским морем для недопущения нарушения границы американским самолетом-разведчиком RC-135. Об этом в четверг, 6 мая, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что 6 мая российские средства контроля обнаружили над Чукотским морем приближающуюся к границе России воздушную цель. Для опознавания объекта в воздушное пространство был поднят российский истребитель из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

— Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Чукотского моря, — говорится в заявлении центра.

Уточняется, что МиГ-31 вернулся на аэродром базирования после того, как американское военное воздушное судно развернулось от границ РФ, сообщает РИА Новости.

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