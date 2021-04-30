Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу комплексом «Базальт» в Черном море
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу комплексом «Базальт» в Черном море

Татьяна Плотникова

Армия

Ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан». Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, стрельба выполнялась по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила мишень в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов рассказал, что материальная часть крейсера «Москва» находится в строю, личный состав здоров. Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач, цитирует Осипова ТАСС.

Ранее военный историк назвал Северный флот России одним из мощных в мире.

Читайте также: Минобороны РФ будет следить за кораблем США, который зашел в Черное море

стрельбаЧерное мореМинобороны РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Все мнения
О проекте