Крейсер «Москва» впервые выполнил стрельбу комплексом «Базальт» в Черном море

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Ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель в акватории Черного моря главным ракетным комплексом корабля «Базальт» ракетой «Вулкан». Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, стрельба выполнялась по морскому щиту, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила мишень в морском полигоне боевой подготовки на дистанции 30 километров.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов рассказал, что материальная часть крейсера «Москва» находится в строю, личный состав здоров. Флагман вводится в состав сил постоянной готовности, готов к выполнению поставленных задач, цитирует Осипова ТАСС.

Ранее военный историк назвал Северный флот России одним из мощных в мире.

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