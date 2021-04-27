Минобороны РФ будет следить за кораблем США, который зашел в Черное море

Фото: Official U.S. Navy Page / Michael Gendron

Во вторник, 27 апреля, сторожевой корабль «Гамильтон» береговой охраны США зашел в Черное море. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.

За кораблем начали следить силы Черноморского флота.

— Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года, — приводит РИА Новости сообщение НЦУО.

Ранее стало известно, что Россия закрыла для иностранных кораблей и госсудов доступ в три района Черного моря. Ограничение будет действовать с 24 апреля до 31 октября. В свою очередь Госдеп назвал ограничения России на проход судов в Черном море «эскалацией».

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