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Диетолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснила, чем опасны энергетики для подростков

Елена Фролова

Здоровье

Предложение детского омбудсмена в Республике Татарстан о запрете энергетиков для детей и подростков в России поддержала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Она также сообщила, чем данные напитки могут повредить как неокрепшему, так и взрослому организмам.

По мнению эксперта, в настоящее время большинство людей страдают от нехватки энергии. Первое решение, которое, по мнению диетолога, может прийти на ум, — употребление энергетических напитков. Однако врачи сходятся во мнении, что этот продукт лишь вредит организму.

— Это кофеиносодержащие напитки, в которых присутствует огромное количество химии. Ингредиенты, входящие в стандартный состав данного продукта, отрицательно сказываются на печени, поджелудочной железе, нервной и сердечно-сосудистой системах. Употребление энергетика несет в себе огромное число негативных последствий, — подчеркнула Дюваль.

По ее словам, энергетические напитки в любом количестве будут негативно сказываться на самочувствии человека. Они способствуют обострению хронических заболеваний, а также преждевременному старению. Поэтому диетолог поддержала идею об ограничении при продаже энергетиков подросткам, отмечает ФАН.

— До 21 года в организме происходит стабилизация нервной системы, — объяснила врач.

В подростковом и детском возрасте нервная система является очень чувствительной, считает диетолог. Поэтому ей просто необходимо здоровое питание. Так в будущем получится избежать склонности к разным психозам и нервозам.

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