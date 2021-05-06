Марафон трилогии «Властелин колец» пройдет в «Москино»

Фото: «Властелин колец: Братство кольца» / 2001 год

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы на киномарафон трилогии «Властелин колец» новозеландского режиссера Питера Джексона. Фильм снят по роману-эпопее Джона Толкина.

Показы трилогии пройдут в кинотеатре «Космос» 6 и 8 мая.

Зрителей ждет встреча с миром хоббитов, орков, эльфов и гоблинов, мудрого Гэндальфа, злого Саурона и его черных всадников-назгулов и волшебного Кольца Всевластия.

Фильмы трилогии получили множество кинонаград, в общей сложности они были удостоены 17 статуэток премии «Оскар». Кстати, то самое кольцо весит 14 карат.

Фильм будет показан в двух вариантах: 6 мая — в дубляже; 8 мая — на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте «Москино».

Читайте также: «Иди и смотри» и «Пчелка Майя»: какие фильмы выйдут в прокат 6 мая