«Баллада о солдате» и «Чистое небо»: какие фильмы покажут на подводной лодке

Фото: «Вечерняя Москва»

Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино» совместно с киноконцерном «Мосфильм» приглашают посетителей на майские кинопоказы, которые пройдут в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец».

Зрителям представят на большом экране три картины режиссера Григория Чухрая, приуроченные к 80-летию со дня его рождения.

В четверг, 6 мая, покажут фильм «Баллада о солдате». Через неделю, 13 мая, - фильм «Чистое небо». А еще через неделю, 20 мая, - киноленту «Жизнь прекрасна». Фильмы рассказывают о любви и нравственности, добре и зле, о подвиге и храбрости. В главных ролях снимались легенды советского и итальянского кино: Владимир Ивашов, Орнелла Мути, Жанна Прохоренко, Олег Табаков, Евгений Урбанский.

Фильмы можно посмотреть бесплатно по регистрации, сообщается на сайте парка.

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