Сушка тела: кому можно использовать такой метод похудения

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Все больше новых терминов приходят в обиход обычных людей из мира профессионального бодибилдинга. Одними из них являются «читинг», «прокачка», «пампинг» и многое другое. Осуществляет такой переход и сленг правильного питания – читмил, рефид, сушка и так далее.

Итак, сушкой называется избавление тела от жировой прослойки. То есть это особый комплекс, в основном используемый бодибилдерами перед соревнованиями. Благодаря этому мышца спортсмена выглядят максимально рельефными. Это достаточно долгий процесс, который отнимает много сил, так как кроме строгой диеты, спортсмен должен сохранять высокую физическую активность и не сбавлять нагрузку.

Как правило, человеку, который не собирается становиться фитнес-моделью, сушка не подходит. Людям, занимающимся в спортзале и не стремящимся наращивать мышечную массу, лучше не использовать данный метод, потому что иначе они будут выглядеть, как скелет, обтянутый кожей. Перед тем, как начать практиковать низкокалорийную диету, человеку лучше посетить диетолога и гастроэнтеролога. «Сушиться» людям, у которых есть недуги, связанные с пищеварением, гормональный дисбаланс и психологические проблемы, доктор запретит, отмечает ФАН.

Существует ряд правил для людей, которым не противопоказана сушка. Например, количество углеводов в пище нужно снижать постепенно, а основную часть дневной норма калорий съедать до 18 часов. Сушка не предполагает исключение воды. Наоборот, в течение дня ее нужно пить. Питаться необходимо хорошо, но маленькими порциями. Тренировки лучше всего проводить с интервалами. Каждые три дня надо взвешиваться и фиксировать данные.

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