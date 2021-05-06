Ведущий историк расскажет школьникам о заключительном этапе Великой Отечественной войны

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В преддверии Дня Победы один из самых авторитетных военных историков России, кандидат исторических наук Алексей Исаев расскажет о последнем годе Великой Отечественной войны. Посмотреть видеолекцию можно на сайте.

Темой лекции стал последний год войны: с мая 1944 года по май 1945 года, так как именно завершающий этап войны предопределил дальнейшую расстановку сил в мире.

Историк отмечает, что на начало этого периода немецкая армия занимала твердые оборонительные позиции: под Нарвой, у Пскова и Чудского озера проходила так называемая линия «Пантера» - заблаговременно построенная цепь укреплений, позволявшая немцам держаться в зимние месяцы; в Белоруссии, под Витебском и Оршей, прорвать оборону Красной армии мешала болотистая местность; успехом увенчались военные операции на Украине, но и там, подо Львовом, откуда удобно было проникнуть в самое сердце оккупированной Европы, немцы сосредоточили большое количество танков и самоходных орудий. На юге Красной армии удалось занять низовье Днестра, а захватчики занимали более выгодные позиции на высотах. Все эти обстоятельства, подчеркивает историк, требовали серьезных стратегических решений.

В советском генштабе был человек по имени Алексей Антонов, фактически исполнявший обязанности начальника генерального штаба. Именно он предложил идею, которая позволила Красной армии закончить войну 9 мая 1945 года.

— Операция «Багратион» началась ровно через три года после начала войны, 22 июня 1944 года. Удар, который последовал в Белоруссии, оказался сокрушительным и неотразимым для немцев. Удар по артиллерии привел к коллапсу немецкой обороны и быстрому окружению немцев, — рассказал Алексей Исаев.

Ученый считает, что захват города-миллионника Берлина всего за десять дней стал демонстрацией военной мощи советской армии. В ночь на 1 мая 1945 года, когда над Рейхстагом поднялся красный флаг, враг был деморализован и незамедлительно пошел на мирные переговоры. Заключительный этап войны занял всего год, в течение которого было сделано очень много: Германия была лишена основных источников сырья и природных ресурсов, а затем ее некогда несокрушимая армия разгромлена в открытом бою.

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