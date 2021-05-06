От рабочего до руководителя: школьникам расскажут о профессиях мегаполиса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Для школьников Москвы подготовили цикл встреч в рамках городского проекта «Профессиональные стажировки». Мероприятия пройдут в формате онлайн, для участия необходимо пройти электронную регистрацию.

С профессией фармацевта учащихся познакомят 12 мая сотрудники одной из городских аптек. Эта специальность требует знания лекарственных препаратов, их взаимодействия с другими веществами и побочных действий. Участники встречи узнают о специфике работы фармацевта и смогут задать интересующие вопросы специалистам.

Сотрудники ведущей мебельной фабрики расскажут учащимся о производственной деятельности их предприятия и специалистах, которые здесь работают. Какие требования предъявляются к сотрудникам, какие ступени профессионального роста существуют на современном производстве — об этом и многом другом сообщат на встрече 13 мая.

О профессии специалиста по информационной безопасности пойдет речь также 13 мая. Участникам расскажут, какими навыками нужно владеть, чтобы работать в этой сфере. Со школьниками поделятся ресурсами, которые помогут им начать изучение современных технологий и средств обеспечения информационной безопасности.

Ребят, увлеченных биологией, приглашают на встречу, посвященную профессии энтомолога. Эти специалисты внесли огромный вклад в научный мир и способствовали развитию сельского хозяйства. Интересные подробности об их работе расскажут сотрудники «Мосприроды» 18 мая. В этот же день расскажут о такой необычной профессии, как наблюдатель за морскими млекопитающими. Ребята узнают, как стать наблюдателем и где им предстоит работать.

Ботаник — профессия научная, она связана с изучением растительного мира. Как она появилась и чем занимаются современные специалисты — ответы на эти и другие вопросы ребята получат на занятии 19 мая.

Успешно проведенное культурно-досуговое мероприятие — результат взаимодействия специалистов разных профессий. Именно о них расскажут сотрудники Культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» 27 мая. Школьники узнают о профессиональных обязанностях экскурсовода, организатора мероприятий, аниматора, музейного педагога.

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