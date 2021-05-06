Новорожденного лосенка обнаружил подмосковный лесничий

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Новорожденного лосенка встретил в лесу старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Юрий Самарин. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Комитета лесного хозяйства.

Сотрудник патрулировал территорию в квартале 14 Хомяковского участкового лесничества, что находится вблизи деревни Чижево. Там специалист заметил детеныша. По его мнению, лесенку около двух дней. Он еще плохо стоит на ногах.

Лесничий сообщил о находке егерям, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как объяснил эксперт, обычно самки диких копытных животных не защищают своих малышей. При этом, как правило, они находятся неподалеку и наблюдают за своими детенышами издалека. Поэтому, если кому-то в лесу встретятся юные лоси, косули и кабаны, то их не нужно спасать.

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