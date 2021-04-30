Раненого двухмесячного детеныша нерпы спасли на Дальнем Востоке

Фото: mir24.tv

Неравнодушные жители города Холмск на Дальнем Востоке спасли детеныша тюленя. Испуганное и беззащитное млекопитающее было ранено. На помощь срочно вызвали ветеринаров.

После осмотра специалистов выяснилось, что это самка пестрой нерпы. Ей всего два месяца. Малышка испытывала стресс и не ориентировалась в пространстве. Специалисты зафиксировали сильные раны на голове, затылке и челюсти. По предположениям экспертов, на нее напали другие животные, отмечает телеканал «МИР 24».

В настоящее время ларга находится на реабилитации, ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Как только животное восстановится, его выпустят на волю.

Напомним, что недавно спасатели не дали погибнуть еще одному детенышу тюленя. Его обнаружили голодным и истощенным возле одного из районов Санкт-Петербурга.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Нерпы Крошик и Шлиссик станут героями канала на YouTube