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«Ты умрешь, тварь»: солист «Иванушек» рассказал, каково ему петь вместо погибших участников
Фото: Youtube/Super

«Ты умрешь, тварь»: солист «Иванушек» рассказал, каково ему петь вместо погибших участников

Виктория Федотова

Звезды

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал, каково ему петь вместо умерших участников — Игоря Сорина и Олега Яковлева. Первый скончался в 1998 году, второй — в 2017-м после обострения пневмонии на фоне цирроза печени.

— Ох, мне столько приходило писем о том, что я следующий. Мне писали, что я скоро откинусь: «Ты умрешь, тварь, еще немножко осталось!» Год прошел, не откидываюсь. Принимали не сразу хорошо, в меня льдом кидали, а потом оно все срослось, — заявил артист в интервью Алене Жигаловой.

По его словам, артисту было страшно, потому что он приехал на прослушивание после того, как Олег Яковлев ушел. Он встретился с продюсером Игорем Матвиенко и Андреем Григорьевым-Апполоновым, а через четыре месяца ему позвонили и пригласили в группу.

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смертьинтервью певцагруппа «Иванушки International»
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