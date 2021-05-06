Зеленский выразил благодарность США за поддержку суверенитета Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку территориальной целостности Украины после встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

По словам Зеленского, он был поражен тем, насколько сильно американская сторона осведомлена о ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.

— Я благодарен США за поддержку нас, сегодня это звучало. И действительно, поддерживают, не только на словах, наш суверенитет, нашу территориальную целостность, — заявил глава Украины в ходе брифинга с делегацией США.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: «Можем и по зубам дать»: политолог рассказал о влиянии Путина на Зеленского