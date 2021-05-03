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«Можем и по зубам дать»: политолог рассказал о влиянии Путина на Зеленского
Фото: Администрация президента РФ, president.gov.ua

«Можем и по зубам дать»: политолог рассказал о влиянии Путина на Зеленского

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Украине не стоит шутить или проявлять агрессию по отношению к России, когда речь заходит про минские договоренности. В противном случае Киев могут ждать неприятные последствия, сказал в разговоре с «Вечерней Москвой» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его мнению, вопрос готовности украинских властей выполнять Минские соглашения тесно соприкасается с позицией президента РФ Владимира Путина по данному вопросу. Как объясняет политолог, Путин здесь играет достаточно важную роль, чтобы заставить Киев понять одно — с Москвой шутить не надо.

— Мы-то раз собираемся все выполнять, а будете плохо себя вести, лаять и кусаться, то можем и по зубам дать, — отметил собеседник «ВМ».

По сути, продолжил он, фигура российского лидера в вопросе соблюдения минских договоренностей влияет не только на Украину, но и на остальные страны, которые имеют отношение к данному протоколу. Путин тем самым дает понять, что никто не может и не должен относиться к соглашениям так же халатно, как позволяет себе его украинский коллега Владимир Зеленский, добавил эксперт.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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Минские соглашенияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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