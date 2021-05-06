Вокалист «Иванушки International» объяснил, почему пьют участники группы

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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко объяснил, почему участники коллектива так или иначе сталкивались с проблемами, связанными с алкоголем. Первый вокалист Игорь Сорин погиб в 1998 году.

— Мне кажется, Игорь не справлялся на тот момент с тем количеством известности, которая на них обрушилась. Андрей рассказывал, как он проснулся и понял, что все. Это было видно, это ощущалось, конечно, крыша ехала у всех, — пояснил певец.

Туриченко рассказал, как поклонницы осаждали артистов и залезали к ним в окна.

— Я думаю, и Олегу было сложно. По крайней мере то, что я знаю, он очень переживал, как и Игорь, когда начинал сольный проект, у него все шло не так, как он рассчитывал. Ты думаешь, что никому не нужен, приходишь домой, переживаешь. Хочется плюнуть и забыться, — отметил Туриченко в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой.

Олег Яковлев умер в 2017 году после обострения пневмонии на фоне цирроза печени.

Туриченко отметил, что солист Кирилл Андреев живет довольно закрыто, с Андреем Григорьевым-Апполоновым ему проще общаться, «рыжий» ко всем открыт, но развод с женой в 2019 году ему дался тяжело. Он до конца не верил, что с ним случится развод во второй раз. Когда у него умерла сестра, он стал пить.

Сам Туриченко тоже любит вино, но отмечает, что не злоупотребляет алкоголем.

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