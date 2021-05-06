Летчик-космонавт заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

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Аллея Славы ветеранов локальных войн и конфликтов, всех, кто рисковал своей жизнью ради защиты Отечества, появится в Южном Бутове. Она станет не только точкой притяжения жителей района, но и местом проведения памятных дат и мероприятий. Об этом сообщил летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко.

С просьбой создать мемориальный комплекс обратились жители района и Совет ветеранов, которые давно мечтали увековечить память героев района.

— В Южном Бутове многие мечтают об этом, у ветеранов нет места, где они могут помянуть павших однополчан, поклониться им, просто встретиться и вспомнить прошлое, провести памятное мероприятие, связанное с историей всей страны и района, — рассказал Романенко.

Вместе с ветеранами и управой района определена площадка. Уже разработан проект: на аллее установят отдельные стелы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и заключенным фашистских концлагерей, войнам-афганцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

— Везде будут небольшие тематические композиции, где можно собраться ветеранам. Например, только в Бутове у нас около 100 тысяч ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС живут, — пояснил Романенко.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более шести часов.

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