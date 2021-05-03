Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Романенко спрогнозировал сроки высадки российских летчиков-космонавтов на Луну
Фото:Андрей Иванов

Романенко спрогнозировал сроки высадки российских летчиков-космонавтов на Луну

Василий Плиткин

Общество

Отправка первой российской пилотируемой экспедиции на Луну может состояться около 2030 года. Сейчас ведется подготовка экипажа, сообщил летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Роман Романенко.

— В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы, — сказал летчик-космонавт.

Освоение Луны и исследование космического пространства происходит в интересах всего человечества, пояснил он. По его словам, на других планетах находятся полезные ископаемые, которые могут пригодиться, если на Земле будут исчерпаны все ресурсы. Кроме того, освоение космоса имеет большое значение не только для науки, но и повседневной жизни людей.

— Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса – огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание, — пояснил Романенко.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов.

«Лунные программы» существовали еще в СССР, однако тогда советским космонавтам так и не удалось приземлиться на Луну. Последняя советская автоматическая станция на естественный спутник Земли была запущена в 1976 году. По итогам этой миссии на Землю удалось доставить 170 граммов грунта.

Читайте также: Космонавт Романенко предложил выплачивать 100 тысяч рублей за трудоустройство военных пенсионеров

РоссияЛунаосвоение космоса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте