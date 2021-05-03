Романенко спрогнозировал сроки высадки российских летчиков-космонавтов на Луну

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Отправка первой российской пилотируемой экспедиции на Луну может состояться около 2030 года. Сейчас ведется подготовка экипажа, сообщил летчик-космонавт, Герой России и депутат Госдумы Роман Романенко.

— В России для этого создана специальная программа. Сегодня в отряде космонавтов пополнение, был осуществлен набор именно под лунную программу. Они уже проходят подготовку, которая должна завершиться в ближайшие годы, — сказал летчик-космонавт.

Освоение Луны и исследование космического пространства происходит в интересах всего человечества, пояснил он. По его словам, на других планетах находятся полезные ископаемые, которые могут пригодиться, если на Земле будут исчерпаны все ресурсы. Кроме того, освоение космоса имеет большое значение не только для науки, но и повседневной жизни людей.

— Когда закончится жизнь на Земле и все ресурсы, нам необходимо как-то жить. Вот поэтому мы должны исследовать ближайшие планеты или добывать ресурсы для Земли. Кроме того, исследования космоса – огромный массив научной информации, той, которая может облегчить жизнь каждому из нас, помочь в рутинных его делах. Это не абстракция, это прикладное знание, — пояснил Романенко.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос, который длился более 6 часов.

«Лунные программы» существовали еще в СССР, однако тогда советским космонавтам так и не удалось приземлиться на Луну. Последняя советская автоматическая станция на естественный спутник Земли была запущена в 1976 году. По итогам этой миссии на Землю удалось доставить 170 граммов грунта.

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