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Спасатели организовали рейды у водоемов Подмосковья во время майских праздников
Фото: ГУ МЧС России по МО

Спасатели организовали рейды у водоемов Подмосковья во время майских праздников

Елена Фролова

Общество

Подмосковные спасатели организовали профилактические рейды на водоемах области, а также проводят беседы с отдыхающими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

— Весной вода в водоемах еще не успела прогреться. Поэтому при отдыхе на акваториях следует быть предельно осторожными, — подчеркнули в ведомстве.

Инспекторы беседуют с отдыхающими и владельцами маломерных судов на тему правил поведения на водоемах. По окончании такого разговора они раздают памятки, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Спасатели объясняют, что если человек окажется в холодной воде, то он может не просто переохладиться, но и испытать шок. Как правило, он наступает внезапно и приводит к тяжелым последствиям и осложнениям здоровья. Поэтому важно предупредить отдыхающих о важности соблюдения осторожности.

На данный момент большинство сил и средств регионального МЧС направлено на выполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности граждан, отдыхающих у водоемов в весенне-летний период весной и летом, отмечает РИАМО.

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МЧСотдыхМосковская область
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