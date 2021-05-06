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Экологические темы обсудят участники ПМЭФ-2021
Фото: pixabay.com

Экологические темы обсудят участники ПМЭФ-2021

Елена Фролова

Общество

Партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет российский экологический оператор. Мероприятие состоится со 2 по 5 июня. РЭО устроит в эти дни отраслевую сессию о формировании цикличной экономики в России.

Гостям сессии предложат рассмотреть, помимо всего прочего, вопросы инвестиционного климата отрасли обращения с отходами, а также создания информационных систем, чтобы увеличить уровень прозрачности данной сферы.

Во время форума желающие ознакомятся с работой фандоматов по приему полиэтиленовых бутылок. Гости попробуют собрать максимальное число чистого сырья, пригодного для переработки, отмечает телеканал 360.

— Идея проведения экологической сессии на ПМЭФ стала остро актуальной, — подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, участники форума не только обсудят основные темы о создании экономики замкнутого цикла в России, но и примут в ней непосредственное участие, попробовав раздельно собрать отходы.

Читайте также: Международные ралли и российские автошоу войдут в программу ПМЭФ-2021

раздельный сбор мусораСанкт-Петербургэколог
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