Военный объяснил, почему на Украине не сбивают российские вертолеты

Флаг Украины

Руководитель государственной пограничной службы (ГПС) Украины Сергей Дейнеко рассказал, что Киев не сбивает вертолеты, которые оказались в воздушном пространстве страны.

В беседе с украинскими СМИ он привел в пример случай, который произошел 16 марта текущего года. Тогда российский Ми-8 пролетал в зоне Сумской области. По его словам, вертолет «залетел на территорию Украины примерно на 50 метров, находясь в воздухе на территории другой страны менее одной минуты».

Для того чтобы сбить подобный аппарат, нужно иметь на земле переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), добавил спикер. Таким оснащением обладают не все пограничные отряды. Как подчеркнул Сергей Дейнеко, граница между Украиной и Россией не демаркирована, поэтому существует большой риск ошибки из-за человеческого фактора, передает Общественная служба новостей.

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