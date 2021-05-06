Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Военный объяснил, почему на Украине не сбивают российские вертолеты
Флаг Украины

Военный объяснил, почему на Украине не сбивают российские вертолеты

Елена Фролова

Армия

Руководитель государственной пограничной службы (ГПС) Украины Сергей Дейнеко рассказал, что Киев не сбивает вертолеты, которые оказались в воздушном пространстве страны.

В беседе с украинскими СМИ он привел в пример случай, который произошел 16 марта текущего года. Тогда российский Ми-8 пролетал в зоне Сумской области. По его словам, вертолет «залетел на территорию Украины примерно на 50 метров, находясь в воздухе на территории другой страны менее одной минуты».

Для того чтобы сбить подобный аппарат, нужно иметь на земле переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), добавил спикер. Таким оснащением обладают не все пограничные отряды. Как подчеркнул Сергей Дейнеко, граница между Украиной и Россией не демаркирована, поэтому существует большой риск ошибки из-за человеческого фактора, передает Общественная служба новостей.

Читайте также: Захарова прокомментировала слова Зеленского о вездесущих русских

вертолетграницаРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Все мнения
О проекте