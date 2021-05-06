Захарова прокомментировала слова Зеленского о вездесущих русских

Фото: МИД РФ

Слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook.

Речь идет об эпизоде на пресс-конференции главы Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече Владимир Зеленский неосторожно пошутил в диалоге с иностранной журналисткой.

После ответа на вопрос президент уточнил, расслышала ли его журналистка. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод. «Русский перевод?» — удивился президент Украины. «Они здесь, они везде», — заключил Зеленский.

Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»Журналистка: «У... Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.

Мария Захарова иронично отметила, что во время этой беседы госсекретарь Блинкен убеждал представителей Украины, что они в безопасности.

— Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей,— написала представитель МИД.

Ранее Владимир Зеленский выразил благодарность США за поддержку суверенитета Украины.

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