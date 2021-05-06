Рейсы из Петербурга в Геленджик будет выполнять еще одна авиакомпания

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Регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Геленджик будут выполняться со 2 июня. Летать в город Краснодарского края будут самолеты авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Геленджик.

Причем уточняется, что авиакомпания впервые будет обслуживать рейсы по данному направлению. По средам воздушные судна будут вылетать из города на Неве в 11:05 п московскому времени. На курорт пассажиры будут прибывать в 14 часов. Обратно рейс отправится в 15 часов. Помимо этого, вылеты будут производиться по пятницам и воскресеньям из петербургского Пулкова в 11:25. Приземляться в Геленджике они будут в 14:20, а вылетать обратно в 15:20.

Уточняется, что перелеты в Северную столицу находятся на втором месте по популярности у пассажиров, отмечают «Невские новости».

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