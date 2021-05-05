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Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Каиром возобновилось спустя 14 лет
Фото: pixabay.com

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Каиром возобновилось спустя 14 лет

Елена Фролова

Туризм

Прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Египтом возобновилось. Перелеты в Каир из Северной столицы не осуществлялись с 2007 года.

Первый самолет вылетел из петербургского аэропорта Пулково во вторник, 4 мая, в 12:45 по московскому времени. В Каир он прилетел в 17 часов по местному времени.

Теперь перелеты в египетскую столицу будут осуществляться раз в неделю. Из Каира воздушное судно будет вылетать в 19 часов. Продолжительность перелета составляет 5 часов 15 минут, сообщается на сайте авиакомпании-перевозчика Nordwind.

Для того чтобы попасть в Египет, российским туристам нужно предоставить отрицательный анализ ПЦР-теста, отмечают «Невские новости». Он должен быть сделан не позже, чем за трое суток (72 часа) до вылета.

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