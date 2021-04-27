Минтранс предложил создать в аэропортах коридоры для вакцинированных

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Министерство транспорта РФ разослало в российские аэропорты письмо с поручением проработать возможность создания специальных коридоров для вакцинированных от коронавирусной инфекции путешественников.

Как уточнили информированные источники, изначально с соответствующей инициативой в Министерство иностранных дел РФ, Росавиацию и Роспотребнадзор обратилось посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Москве. В начале апреля Минтранс в своем письме операторам аэропортов сообщил об обращении в Росавиацию департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Представитель Минтранса рассказал, что вопрос создания в аэропортах специальных коридоров для въезда пассажиров международных авиарейсов, прошедших вакцинацию от COVID-19, заслуживает внимания и требует проработки. По его словам, идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти, окончательные решения по данному вопросу не принимались.

При этом источник в правительстве утверждает, что Роспотребнадзор уже выступил против инициативы. В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом пока не дали комментарии в данной связи.

В аэропорту Внуково рассказали, что у аэропорта есть опыт создания различных коридоров для спортивных болельщиков, детских групп, вахтовых бригад. Однако необходимо понимать требования контролирующих органов, которые будут предъявляться к таким коридорам для вакцинированных. Аэропорт готов выделить отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и даже термина.

В аэропорту Домодедово указали на отсутствие единых международных подходов к использованию данных о вакцинированных пассажирах для оптимизации предполетных и контрольных процедур, однако эксперты аэропорта обладают необходимым опытом и готовы участвовать в оценке предложения.

В операторе петербургского аэропорта Пулково выразили готовность рассмотреть возможность организации специальных коридоров для прошедших вакцинацию от COVID-19, подчеркнув, что условия въезда на территорию России через воздушный пункт пропуска устанавливаются и контролируются Роспотребнадзором, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что Словения отменила карантин для россиян с отрицательным тестом на коронавирус.

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