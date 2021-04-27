Словения отменила карантин для россиян с отрицательным тестом на коронавирус

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Граждане России с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с 28 апреля будут освобождены от прохождения десятидневного карантина при въезде на территорию Словении.

Согласно протоколу очередной сессии правительства Словении, Россия наряду с Астравлией, Новой Зеландией, Канадой и Израилем внесены в перечень государств, отрицательные результаты ПЦР-тестов из которых будут считаться основанием для освобождения от карантина.

Также от карантина освобождаются лица, прошедшие вакцинацию от COVID-19 и переболевшие данным заболеванием за последние шесть месяцев, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиян освободили от прохождения обязательного десятидневного карантина по прибытии в столицу ОАЭ Абу-Даби.

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