Более 794 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 794 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 794 573 случая заболевания, умерли 12 470 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Юго-Восточную Азию (366 552), Северную и Южную Америку (201 644) и Европу (134 957).

Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 146 841 882 инфицированных и 3 104 743 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (31 708 445), Индии (17 313 163) и Бразилии (14 308 215). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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