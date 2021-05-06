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Родители из Подмосковья могут принять участие в опросе о занятиях детей летом
Фото: Агентство городских новостей Москва

Родители из Подмосковья могут принять участие в опросе о занятиях детей летом

Елена Фролова

Общество

Жителей Московской области приглашают принять участие в опросе, который поможет им раскрыть пожелания касательного того, чем их дети будут заниматься во время отдыха на летних каникулах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Основной задачей исследования является организация интересного и доступного детского отдыха в регионе. Как напомнила детский омбудсмен, в регионе запущен интернет-портал «Детский отдых в Подмосковье». С его помощью родители могут ознакомиться с условиями и стоимостью отдыха во всех областных летних лагерях.

Кроме того, недавно все российские родители получили возможность получать кешбэк с покупки путевки в детский лагерь, отмечает РИАМО. Право на компенсацию в размере 50 процентов от стоимости путевки получат те, кто отправит своих детей с 20 мая и до конца года в лагеря, входящие в реестр Федерального агентства по туризму.

Читайте также: Эксперт дал советы родителям, рассчитывающим на кешбэк за детские путевки

детский лагерьдетский отдыхМосковская область
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