ЦБ заявил, что использование российского аналога SWIFT удвоилось в 2020 году
Число сообщений, переданных через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог SWIFT, удвоилось в 2020 году. Это следует из годового отчета Банка России (ЦБ) в четверг, 6 мая.
— В 2020 году количество переданных через СПФС сообщений удвоилось, составив 20,6 процента от внутрироссийского трафика в SWIFT, — говорится в документе, размещенном на сайте ЦБ.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К системе подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций почти в 200 странах мира.
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