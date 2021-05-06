Объем Фонда национального благосостояния вырос на 23 миллиарда рублей

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Согласно аналитическим данным, объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на начало мая увеличился на 23 миллиарда рублей с апреля. В настоящее время он составляет более 13 триллионов рублей. Такую информацию предоставили в Министерстве финансов России.

Уточняется, что объем ликвидной части ФНБ равен 7,5 процента внутреннего валового продукта, прогнозируемого на 2021 год, согласно соответствующему федеральному закону. Это составляет более 8,6 триллиона рублей.

При этом за прошедшие десять лет в столице в 2,5 раза возросло количество предприятий общественного питания, более 15 тысяч кафе, ресторанов и других подобных учреждений, передает «Общественная служба новостей». Отмечается, что, по данным 2009 года, эта цифра составляла менее шести тысяч.

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