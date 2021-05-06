«Была сильно неправа»: Дакота рассказала, почему ей пришлось извиняться перед Собчак

Фото: Youtube / PEOPLETALK TV

Российская певица Рита Дакота рассказала, из-за чего ей пришлось оправдываться перед журналисткой Ксенией Собчак. Причиной послужило интервью, которое девушка дала своей подруге Агате Муцениеце.

Два года назад Рита Дакота пережила болезненное расставание с Владом Соколовским. Своими чувствами по этому поводу она поделилась в эфире программы подруги «Честный развод», не поставив в известность никого из своей команды. Однако ранее певица обещала пооткровенничать в шоу «Осторожно, Собчак!».

— Звонит мне команда и пятистопным ямбом объясняет, что я была «сильно неправа». Легким движением руки я подвела огромный коллектив и выставила себя супернепрофессионалом. Сначала я спряталась под одеяло, потом несколько часов раздумывала над своим поведением, а затем попросила номер Ксюши… — цитирует Риту Дакоту StarHit.

Девушке пришлось лично оправдываться перед Ксенией Собчак. Но, по ее словам, телеведущая отнеслась к ситуации с пониманием.

Ранее Рита Дакота рассказала о том, как новый возлюбленный относится к ее дочери.

Читайте также: «Бали и Москва»: Рита Дакота поделилась секретом творчества