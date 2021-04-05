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«Подарок судьбы»: Рита Дакота рассказала о том, как новый возлюбленный относится к ее дочери
Фото: instagram.com/ritadakota

«Подарок судьбы»: Рита Дакота рассказала о том, как новый возлюбленный относится к ее дочери

Илья Ашуров

Звезды

Певица Рита Дакота рассказала своим подписчикам об отношениях между ее новым возлюбленным и дочерью от первого брака. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

После развода Дакота часто представляла себе «своего мужчину», то, как он будет относиться к ее дочери Мии. Однако ни одно желание не сбылось. И это, по словам певицы, «подарок судьбы».

Артистка ожидала, что ее «воображаемый» идеальный мужчина заменит Мии папу. Позже девушка поняла, что «второго папы» быть не может.

— Я мечтала о «втором папе» для Мии, когда развелась с первым. Позже, углубившись в психологию, в работу над собой и в системно-родовые расстановки, я осознала, что никакого «второго папы» быть ни у кого из нас просто не может. Есть один папа у ребенка. И, воспитывая своих детей в этом ключе, не замещая отца, не обесценивая его место в жизни, мы делаем огромный вклад в их ментальное здоровье, — написала Дакота.

Также девушка мечтала о том, что отчим будет воспитывать ее дочь. Избранник певицы Федор Белогай служит для Мии примером. По мнению Дакоты, это очень мудро.

— Хочет научить Мию вежливо говорить с мамой — сам вежливо говорит. Хочет научить ее питаться правильно — сам питается. Хочет научить делать зарядку по утрам — сам делает. Хочет научить английскому — сам учит. Мия смотрит, повторяет, втягивается. Никакого насилия, принуждения, «воспитания», — рассказала певица.

Также Дакоте нравится, что отчим не балует ее дочь подарками, а вместо этого проводит с ней больше времени и играет.

Напомним, Рита Дакота состояла в браке с певцом Владом Соколовским, однако в 2018 году они развелись. У пары есть дочь Мия.

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