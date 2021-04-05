«Как говорить прямолинейно»: Бородина поделилась опытом откровенного общения

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая и актриса Ксения Бородина поделилась со своими подписчиками размышлением об искренности в общении. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

По словам Бородиной, она из тех людей, которые сразу говорят все открыто, без умолчаний. Однако артистка пришла к этому со временем.

— Раньше я пыталась подбирать слова, чтоб ненароком кого-то не обидеть, не задеть, не зацепить чувства. Это приводило к недосказанности, недопониманию, ссорам, причем глубоким. И страдала от этого в первую очередь я. А потом у меня будто перещелкнуло. Зачем я трачу время и силы, если не получаю нужного результата? — написала девушка.

По мнению телеведущей, главная задача общения — правильно донести свою позицию, а для этого следует формулировать свои мысли коротко и емко. Бородина утверждает, что как только она это поняла ей стало легче жить: «отвалились» ненужные люди, а также появилась уверенность в своей позиции (ранее этому мешала недосказанность).

Поклонники телеведущей поддержали ее позицию и поделились своим опытом.

«Я раньше тоже выбирала слова, но сейчас говорю, что думаю, а не что хочет услышать человек!»; «Самые безопасные люди — прямолинейные) у остальных непонятно что в голове и какие мысли»; «Надо учиться.. не умею… расшаркиваюсь, даже если уверена в том, что говорю...что делать-ума не приложу»; «Как настоящий стрелец всегда все в лоб даже когда стоило бы помолчать» — написали подписчики в комментариях.

Читайте также: Бузова не сдержала слез на музыкальной премии из-за разговоров про Даву