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Движение на нескольких улицах в Москве ограничат с 12 мая
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Движение на нескольких улицах в Москве ограничат с 12 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Щёлковское шоссеКарта всех событий

Движение на ряде улиц города ограничат начиная со среды, 12 мая. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, на участке Щелковского шоссе в районе пересечения с МКАД до 28 августа будет ограничена одна полоса в каждом направлении. До 31 июля движение ограничат в боковом проезде улицы Обручева, в районе дома 11. Также до 5 июля ограничения будут введены на участке улицы Маршала Новикова от 9-го до 7-го дома. В период до 29 августа ограничат движение на улице Капотня в районе пересечения с МКАД.

С 15 по 30 мая ограничат движение в переулке Хользунова от 18-го до 10-го дома. Также ограничение затронет участок Оболенского переулка от дома 14 в переулке Хользунова до владения 9, корпус 3 в Оболенском переулке. Наконец, движение ограничат на участке Олсуфьевского переулка от Оболенского переулка до дома 2/4 в Олсуфьевском переулке.

Для съемок кино 16 мая с 05:00 до 16:00 полностью перекроют участок Малого Трехсвятительского переулка от пересечения с Покровским бульваром до пересечения с Подкопаевским переулком, а также участок Хитровского переулка от дома 3/1, строение 3 до пересечения с Малым Трехсвятительским переулком.

Кроме того, на участке шоссе Энтузиастов от дома 23, строение 22 до дома 34 будет ограничено движение с 12 мая по 10 августа. Также на участке шоссе Энтузиастов от дома 34 до дома 32, строение 22, будут проводиться работы с 11 по 30 августа.

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