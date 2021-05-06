Стало известно, как будет работать канатная дорога в майские праздники в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

График работы канатной дороги на Воробьевых горах в Москве изменился из-за продления майских праздников. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 6 мая.

Так, с 1 по 7 мая дорога будет открыта с 10:00 до 23:00, 8 мая — с 15:00 до 23:00, 9 мая — с 10:00 до 16:00, 10 мая — с 10:00 до 22:00, а 11 мая — с 16:00 до 22:00.

Кроме того, 15 июня дорога будет функционировать с 16:00 до 22:00, отмечается в Telegram-канале департамента.

Ранее сообщалось о том, что московские молодожены смогут расписаться в кабинках канатной дороги.

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