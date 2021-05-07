Мужчина отогнал горящий автомобиль в Англии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Водитель иномарки прыгнул в горящую машину, чтобы отогнать ее с парковки у супермаркета, прежде чем автомобиль был полностью объят пламенем. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел в городе Плимут на юго-востоке Англии. Возле супермаркета загорелся автомобиль. Рискуя жизнью, водитель решил отогнать машину чуть подальше от магазина, чтобы спасти другие транспортные средства.

Очевидцев шокировал поступок 31-летнего мужчины. Позднее к месту происшествия прибыли пожарные. Огонь был ликвидирован в течение нескольких минут. Водитель считает, что машина могла загореться из-за короткого замыкания. Прыгнувший в горящий автомобиль мужчина отделался небольшими ожогами лица и тела.

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