Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичка лишилась 50 тысяч рублей после похода в гости к новому знакомому
Фото: Pixabay

Москвичка лишилась 50 тысяч рублей после похода в гости к новому знакомому

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Троих мужчин задержали в столице за разбойное нападение на 27-летнюю девушку. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в районе Кузьминки. Мужчина познакомился с девушкой на улице и после недолгой совместной прогулки позвал ее к себе в гости. Девушка согласилась. Когда молодые люди пришли в квартиру, хозяин неожиданно впустил в дом еще двоих мужчин. После этого, один из них, угрожая девушке ножом, отобрал у нее сумку и смартфон. Затем потребовал, чтобы гостья разблокировала телефон и перевел на своей счет 50 тысяч рублей. Получив желаемое девушку отпустили.

Сразу же после инцидента она обратилась в полицию. Силовики задержали троих подозреваемых. Выяснилось, что один из них ранее был судим. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что безработный мужчина с пистолетом устроил конфликт в столичном торговом центре.

Читайте также: Почти 600 миллионов рублей украли из банковских ячеек в Москве с начала года

разбойнападениекража
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Камран Гасанов
Камран Гасанов

Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Все мнения
О проекте