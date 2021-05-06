Москвичка лишилась 50 тысяч рублей после похода в гости к новому знакомому

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Троих мужчин задержали в столице за разбойное нападение на 27-летнюю девушку. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в районе Кузьминки. Мужчина познакомился с девушкой на улице и после недолгой совместной прогулки позвал ее к себе в гости. Девушка согласилась. Когда молодые люди пришли в квартиру, хозяин неожиданно впустил в дом еще двоих мужчин. После этого, один из них, угрожая девушке ножом, отобрал у нее сумку и смартфон. Затем потребовал, чтобы гостья разблокировала телефон и перевел на своей счет 50 тысяч рублей. Получив желаемое девушку отпустили.

Сразу же после инцидента она обратилась в полицию. Силовики задержали троих подозреваемых. Выяснилось, что один из них ранее был судим. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» сообщала, что безработный мужчина с пистолетом устроил конфликт в столичном торговом центре.

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