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Автомобиль въехал в толпу людей в Техасе
Фото: pixabay.com/F. Muhammad

Автомобиль въехал в толпу людей в Техасе

Кирилл Николаев

Происшествия

Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас — прим. «ВМ»). Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает вещательная корпорация ABC.

В результате инцидента погибла женщина. Еще несколько человек получили травмы. По данным полиции, водитель намеренно совершил наезд в толпу людей. Он пытался скрыться, но позднее вернулся на место ДТП.

Полиция задержала подозреваемого. Пострадавшие госпитализированы. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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СШАДТПпострадавшие
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