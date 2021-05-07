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«Как девчонка»: поклонники отреагировали на новую прическу Натальи Водяновой
Фото: instagram.com/natasupernova

«Как девчонка»: поклонники отреагировали на новую прическу Натальи Водяновой

Кирилл Николаев

Звезды

Российская модель Наталья Водянова решилась на смену имиджа. Она позволила парикмахеру обрезать челку. На своей странице в Instagram девушка опубликовала видео с новой прической.

Водянова поинтересовалась у подписчиков их мнением о своем новом имидже. Комментарии поклонников разделились. Одни расхваливали перемены во внешности модели, сравнивая ее с Джин Шримптон, Татьяной Арнтгольц, Джейн Биркин, Милой Йовович, певицей Глюкозой, а другие остались недовольны.

«Как девчонка», «Миленько, но сильно простит», «Сразу несколько лет сбросила, 10 как минимум! Шикарно», — написали подписчики в комментариях.

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модельприческаНаталья Водянова
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