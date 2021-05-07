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Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

Кирилл Николаев

Спорт

Сборная России по хоккею проиграла сборной Канады в финале юниорского чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Встреча прошла в пятницу, 7 мая, в США и завершилась со счетом 5:3 в пользу канадцев.

В составе победителей две шайбы забросил Шейн Райт. По одному голу на свой счет записали Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен. Россияне ответили шайбами Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина.

Таким образом, сборная Канады выиграла золото, российские хоккеисты завоевали серебряные медали. В матче за третье место сборная Швеции оказалась сильнее финнов со счетом 8:0.

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